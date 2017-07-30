События

14:46 30.07.2017

"Интерсити+" протаранил брошенный на путях автомобиль

На пути следования поезда "Интерсити+" на перегоне "Барышевка-Борисполь" (Киевская обл.) в субботу вечером неизвестные бросили на путях автомобиль марки "Опель Омега", в результате чего поезд сбил машину, сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Автомобиль был без пассажиров. Из-за достаточно большого тормозного пути поезда мгновенно остановить его невозможно, поэтому избежать наезда на автомобиль не удалось. Железнодорожники в очередной раз предостерегают водителей от таких поступков, просят не подвергать опасности себя, машинистов и пассажиров, не наносить вреда железнодорожному имуществу, а пересечение путей осуществлять только в определенных местах и с соблюдением правил дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице "Укрзализныци" в "Фейсбук".

При этом в сообщении отсутствует информация о наличии пострадавших в результате ЧП, а также сумма нанесенного поезду при столкновении ущерба.

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Интерфакс-Украина
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