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16:49 29.07.2017

На базе Яворовского полигона вскоре откроют крупный имитационный центр - Полторак

В учебном центре в Яворове Львовской области в ближайший месяц откроется имитационный центр площадью 3,5 тыс. кв. м., в оборудовании которого помогали США и который станет одним из лучших в Европе, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"У нас есть полное взаимопонимание с иностранными инструкторами. Они нам помогают разрабатывать методическую литературу и непосредственно тренировать наших инструкторов. Кроме того, они помогают нам понять, что необходимо для оснащения армии. Также такая взаимосвязь дает возможность обмениваться опытом, как нашим военнослужащим Сил специальных операций, так и иностранным", - заявил он во время посещения учебного центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в субботу, сообщает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что в июне учебный центр ССО посетил командующий ССО США и дал высокую оценку взаимодействия между украинскими инструкторами и инструкторами США.

"Совместная подготовка дает нам хорошие шансы на получение критериев и стандартов, которые существуют во всех странах Альянса, - отметил С.Полторак.

Также он подчеркнул, что в некоторых направлениях украинская армия получает иностранную помощь в предоставлении оборудования.

"И это касается не только Сил специальных операций. В частности, в учебном центре в Яворове (Львовской области – ИФ.) в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тыс. кв. м. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 млн долл.", - рассказал министр.

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