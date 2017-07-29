События

14:41 29.07.2017

В Африке потерпел крушение грузовой самолет украинской авиакомпании

На острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air, члены экипажа получили травмы, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Час назад при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета", - сообщил Ю.Лавренюк на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

"Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - добавил он.

CAVOK Air – авиакомпания, основанная в 2011 году в Киеве. В 2012 году получила сертификат Государственной авиационной службы Украины. Выполняет грузовые перевозки, специальные грузовые перевозки; перевозки чартерных грузов; планирование и обеспечение полетов.

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