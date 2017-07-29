В Украину в воскресенье вернется теплая погода

В Украине в воскресенье, 30 июля, влажный воздух сосредоточится на Левобережье, на остальной территории влажность уменьшится, ожидается рост атмосферного давления и преобладание умеренно теплой погоды, сообщает Укргидрометцентр.

На Левобережье страны ожидаются небольшие дожди, в восточных регионах ночью и в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях – умеренные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, кроме западной части, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, на западе страны 10-15°; днем 22-27°, в южных областях и Закарпатье 25-30°.

В Киеве 30 июля без осадков; температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 июля самая высокая температура днем была 39,4° в 1936 году, самая низкая ночью 8,7° в 1904 году.

В Украине в понедельник, 31 июля, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

В Киеве на 31 июля также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

По состоянию на 9:00 субботы, 29 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, в Днепре возле Киева 22°.