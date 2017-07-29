Из-за аварии на ТЭЦ в Белой Церкви вытекло около тонны серной кислоты

В г.Белая Церковь (Киевская обл.) в результате аварии на предприятии ТЭЦ произошла утечка около 1 тонны серной кислоты, проведены работы по обезвреживанию вещества, превышения хлорсодержащих веществ в воздухе в районе аварии не обнаружено, сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

"В 13:45 на предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров состоялась разгерметизация в объем бетонного обвалования. В результате вытекло примерно 1 тонна серной кислоты", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук накануне в пятницу.

По его словам, силы аварийного звена ТЭЦ устранили протекание и провели работы по обезвреживанию вещества.

Пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

"Дополнительно дал поручение мониторить состояние воздуха в районе ТЭЦ", - также сообщил он.

Г.Дикий добавил, что по состоянию на 18:00 пятницы, 28 июля, никаких превышений по серосодержащим и хлорсодержащих веществам в воздухе в районе аварии не обнаружено.