Порошенко наградил пилота, который выполнил аварийную посадку лайнера в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, который ранее выполнил аварийную посадку поврежденного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк".

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, в указе главы государства отмечается, что А.Акопов отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм.

Позже в это день пресс-служба президента Украины сообщила, что П.Порошенко позвонил А.Акопову, лично поблагодарил его а и выразил восхищение его поступком.

"Благодаря вашему сверхвысокому профессионализму и вашей неслыханной выдержке 121 пассажир и 6 членов экипажа отныне могут праздновать свой второй день рождения. Украина гордится такими сыновьями", - отметил президент во время разговора.

П.Порошенко также пообещал лично вручить А.Акопову присужденную ему награду во время пребывания пилота в середине августа в Украине.

В свою очередь А.Акопов рассказал президенту подробности инцидента и поделился, что, несмотря на пережитую чрезвычайную ситуацию, находится в хорошем настроении и готов дальше выполнять свои обязанности.

А.Акопов, который работает пилотом на рейсах турецкой компании Atlasglobal, 27 июля в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизнь 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнив посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк".

Как сообщают турецкие СМИ, в частности, газета Milliyet, самолет турецкой Atlasglobal, пилотируемый украинским пилотами, совершил в Стамбуле экстренную посадку, несмотря на разбитое градом стекло и кабину.

Инцидент произошел27 июля, в 18:10, когда самолет Airbus A320 вылетел из аэропорта Стамбула в город Эрджан (Северный Кипр).

Как пояснил пилот Александр Акопов, на высоте 4000 футов самолет попал в грозу, которой накрыло Стамбул. Огромный град разбил носовую часть самолета и стекло в кабине пилотов. В результате пилоты приняли решение вернуться в аэропорт Стамбула.

Пилот посадил лайнер практически вслепую, создал крен и наблюдая только через форточку, поскольку лобовое стекло было повреждено. Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта.

После посадки 121 пассажира и 6 членов экипажа перевели в другой самолет и отправили в Эрджан", - приводит Milliyet сообщение авиакомпании Atlasglobal.

Издание отмечает, что капитан А.Акопов имеет за плечами опыт в 13908 часов налета.