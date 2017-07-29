В ОБСЕ призвали немедленно освободить украинского журналиста Асеева, удерживаемого на территории ОРДЛО

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил глубокую озабоченность по поводу удерживания на неподконтрольных Киеву территориях Донбассе украинского журналиста и блогера Станислава Асеева (Васина).

"Я призываю всех причастных немедленно освободить Станислава Асеева", - цитирует слова А.Дезира пресс-служба ОБСЕ.

"Журналисты и другие сотрудники медиа должны иметь возможность свободно выражать свои взгляды и беспрепятственно выполнять свою работу", - добавил А.Дезир.

В ОБСЕ напомнили, что журналист и блогер С.Асеев является сотрудником Украинской службы радио "Свободная Европа/Радио Свобода". Он исчез в начале июня 2017 года в неподконтрольном украинскому правительству Донецке. По данным СМИ, он был задержан силами так называемой "ДНР", однако его местонахождение до недавнего времени было неизвестно.

27 июля Российский союз журналистов получил письмо от "ДНР", в котором говорится, что С.Асеев находится под арестом в ожидании расследования.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко сообщала, что украинская сторона за заседаниях ТКГ трижды поднимала вопрос о судьбе блогера, а в перерывах между заседаниями отсылала соответствующие письма в ОБСЕ с требованием прояснить ситуацию по журналисту С.Асееву. По словам И.Геращенко, представители ОРДО отвечали, что они не имеют официальной информации, задерживался ли он, где он находится.