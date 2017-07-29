В Черном море перевернулся сухогруз

Сухогруз под флагом Того перевернулся в нейтральных водах Черного моря неподалеку от Ялты, неизвестна судьба шести моряков, сообщил "Интерфаксу" источник в службах морского поиска и спасения.

"Сухогруз, следовавший под флагом Того, обнаружен перевернутым а 63 км от Ялты в нейтральных водах Черного моря", - сказал источник.

Он сообщил, что три члена экипажа были подняты из воды живыми. "Судьба еще шести выясняется", - сказал он.

Предварительно причиной крушения судна стали сложные метеоусловия.

"Экипаж судна предварительно не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения ураганный ветер и ливень", - сказал источник.