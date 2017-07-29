События

08:51 29.07.2017

В результате непогоды обесточены 339 населенных пунктов

В результате сложных погодных условий 28-29 июля обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, в Полтавской области обесточены 98 н.п., в Черниговской – 63 н.п., Киевской – 56 н.п., Черкасской – 53 н.п., Житомирской – 29, Сумской – 21, Днепропетровской – 19 и Кировоградской – 2.

К восстановлению энергоснабжения привлечена 61 бригада облэнерго.

Кроме того, по итогам непогоды на территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей погиб 1 человек, повалены 38 деревьев, частично повреждены 108 крыш жилых домов, 12 хозяйственных сооружения и 2 школы и упали 5 элекроопор.

Как сообщается, к ликвидации последствий непогоды привлечено 57 человек личного состава и 8 единиц техники ГСЧС.

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Интерфакс-Украина
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