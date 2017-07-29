События

00:52 29.07.2017

Свыше 2 тыс абитуриентов с оккупированного Донбасса подали документы в украинские ВУЗы

Порядка 2 100 абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса подали документы на поступление в украинские ВУЗы, сообщила руководитель государственного предприятия "Инфоресурс" Оксана Белик на брифинге в пятницу.

Кроме того, 235 абитуриентов из оккупированного Крыма также подали документы в украинские учебные заведения.

О.Белик отметила, что речь идет об абитуриентах, сдававших ВНО.

Кроме того, по ее словам данные цифры не окончательные, так как подача документов еще продолжается.

Как сообщалось, более 500 тыс абитуриентов подали заявление на поступление в высшие учебные заведения Украины, 1 августа будут обнародованы списки тех, кто получил места государственного заказа, проинформировала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

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