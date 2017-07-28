Решение о судьбе конкурса на оператора переноса номеров MNP ожидается в УГЦР 31 июля

Комитет по конкурсным торгам Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) на заседании 31 июля рассмотрит ситуацию, сложившуюся с затянувшимся внедрением услуги переноса номеров при смене оператора (MNP), говорится в сообщении УГЦР в пятницу.

"Необходимость проведения этого заседания вызвана тем, что уже второй год подряд продолжается судебная тяжба между компаниями, которые в свое время участвовали в тендере на внедрение услуги по переносу номеров", - поясняет УГЦР.

Он отмечает, что перспективы судебного определения победителя этого тендера из-за отсутствия прецедентов решения подобных споров между субъектами хозяйствования, "неопределенные и долговечные".

"Члены Комитета по конкурсным торгам УГЦР должны принять ответственное решение, которое бы способствовало решению этой проблемы и помогло как можно скорее реализовать государственную задачу по внедрению в Украине услуги переноса номеров", - говорится в релизе.

Согласно ему, для обеспечения максимальной прозрачности и открытости заседание комитета по конкурсным торгам по ситуации с внедрением MNP в Украине будет транслироваться на канале УГЦР в Youtube. На мероприятие приглашаются участники конкурсных торгов, представители мобильных операторов, общественных организаций и средств массовой информации.

Как сообщалось, УГЦР на конкурсе 5 января 2016 года отобрал из шести участников ООО "Диалинк" для реализации проекта на внедрение услуги MNP. "Эс Ай Центр", не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил всего его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP "Эс Ай Центр". После чего "Диалинк" подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано на более чем полгода.

В апреле 2017 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между УГЦР и "Эс Ай Центр" по внедрению в стране MNP и направил дело на новое рассмотрение. Из-за этого решения процесс внедрения MNP приостановлен минимум на несколько месяцев.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский в конце июня выразил надежду, что внедрение услуги MNP будет завершено до конца 2017 года. "У нас непростая история с судебными разбирательствами двух вендоров. В данный момент происходит их очередная фаза. Мы рассчитываем на завершение всех необходимых работ и запуск MNP до конца года. Шансы это сделать есть", - сказал он, отметив, что этот процесс не является технически сложным.