События

18:31 28.07.2017

В Гамбурге мужчина с ножом убил одного и ранил нескольких посетителей супермаркета

Полиция Гамбурга арестовала мужчину, который с ножом напал на посетителей одного их местных супермаркетов, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд".

"Мужчина неожиданно напал на посетителей, при этом он убил одного и ранил нескольких людей", - цитирует газета одного из свидетелей.

После объявления чрезвычайной ситуации, полиция задержала преступника, при этом информация о личности нападавшего пока не приводится.

Отмечается, что полиция разыскивает еще одного мужчину, а улица, на которой находится супермаркет, оцеплена.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

НАПК: В е-декларациях Климпуш-Цинцадзе и Климкина есть нарушения, у Гройсмана - нет

В Пентагоне зафиксировали ракетный пуск КНДР

На взятке задержан помощник Трояна и представитель "Азова"

ГПУ расследует дела против 46 высокопоставленных чиновников РФ

Полиция провела обыски у заключенных Полтавского СИЗО

ПОСЛЕДНЕЕ

Законодательные инициативы относительно работы интернет-магазинов не будут способствовать детенизации этой сферы

В РФ уверяют, что электрику для Крыма отключила автоматика

В РФ священник угнал с территории храма 4 машины и сдал их на металлолом

Один украинский военный ранен в зоне АТО в пятницу

Житель Луганской области, обвиняемый в попытке взрыва нефтебазы, получил в Луганске 20 лет тюрьмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9728.html
РЕКЛАМА