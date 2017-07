В Гамбурге мужчина с ножом убил одного и ранил нескольких посетителей супермаркета

Полиция Гамбурга арестовала мужчину, который с ножом напал на посетителей одного их местных супермаркетов, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд".

"Мужчина неожиданно напал на посетителей, при этом он убил одного и ранил нескольких людей", - цитирует газета одного из свидетелей.

После объявления чрезвычайной ситуации, полиция задержала преступника, при этом информация о личности нападавшего пока не приводится.

Отмечается, что полиция разыскивает еще одного мужчину, а улица, на которой находится супермаркет, оцеплена.

UPDATE: One killed, several injured in supermarket knife attack in #Hamburg of #Germany, motive of suspect unclear https://t.co/pp9S4rW5v5 pic.twitter.com/AhwBetUnJq