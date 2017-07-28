Суд не разрешил СБУ арестовать изъятое в ходе обысков в YouControl имущество

Апелляционный суд Киева отказал в ходатайстве Службы безопасности Украины (СБУ) об аресте имущества, которое было изъято в рамках дела против компании YouControl, отмечается в пресс-релизе компании.

"Компания ожидает немедленного возвращения имущества и недопущения нарушения конституционного права собственности", - отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что во время проведения обысков в сотрудников YouControl и их родственников в марте этого года были изъяты материальные ценности, в частности, денежные средства. Компания подчеркивает, что при их изъятии не было предоставлено необходимых документов и указанные вещи получили статус временно изъятого имущества.

Ранее в YouControl опровергали обвинения СБУ в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей Министерства юстиции, Государственной фискальной службы и Государственной судебной администрации Украины и незаконной продаже собранных.

YouControl позиционирует себя как информационно-аналитическая платформа для бизнес-аналитики, конкурентной разведки и проверки контрагентов. Центральный офис компании находится в Киеве.