Холодницкий надеется, что защита Насирова ознакомится с материалами дела в "разумные сроки

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что до конца пятницы планируется объявить об окончании досудебного расследования в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

"Сегодня запланировано объявить об окончании досудебного расследования и предоставить материалы стороне защиты для ознакомления. Наступает такая стадия, которая у нас очень часть затягивается: сторона защиты часто долго читает материалы", - сказал Н.Холодницкий на брифинге в Харькове в пятницу.

Вместе с тем, он выразил надежду, что в этом случае сторона защиты ознакомится с материалами дела в "разумные сроки".

"Я надеюсь, что в разумные сроки сторона защиты изучит материалы, ознакомится с ними и мы сможем передать обвинительный акт в суд, чтобы в суде сторона защиты предоставила свои доводы, сторона обвинения – свои, а суд принял решение", - сказал Н.Холодницкий.

"Сейчас мы просто увидим, насколько искренняя сторона защиты, потому что когда идет досудебное расследование все кричат в Фейсбуке: "Мы готовы доказать свою невиновность в суде, дайте нам один день, мы ознакомимся, придем в суд и будем защищаться". Мне сейчас просто интересно, сколько сторона защиты будет читать эти материалы", - добавил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, который также участвовал в брифинге.

Н.Холодницкий и А.Сытник не стали отвечать на вопрос о содержании окончательного подозрения Р.Насирову, отметил лишь объемность документа. "480 страниц – пачка бумаги", - сказал Н.Холодницкий.

Как сообщалось, детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Р.Насирова 2 марта 2017 года, после чего задержали его в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский районный суд г.Киева 7 марта избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.

2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения.

28 июля А.Сытник сообщил, что Р.Насирову вручено окончательное подозрение.