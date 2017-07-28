Прекращена подача электроэнергии в Крым

Подача электроэнергии в Крым по энергомосту через Керченский пролив прекращена из-за аварии, сообщил министр энергетики региона Вадим Белик.

"Четыре линии энергомоста в данный момент не работают. Причины сейчас выясняются", - сказал он "Интерфаксу" по телефону.

Министр уточнил, что подача электроэнергии в Крым прекратилась из-за срабатывания противоаварийной автоматики на подходах к энергомосту через Керченский пролив на краснодарской стороне пролива.

В данный момент электроснабжение в центре Симферополя отсутствует. В городе остановлен электротранспорт, не работают светофоры.

По данным "Крыминформа", электроэнергии нет в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах. Как сообщили "Крыминформу" в "Крымэнерго", причины сбоя в настоящее время неизвестны. Крупнейшие объекты инфраструктуры подключаются к резервным источникам питания.