Сытник не исключает, что первого замдиректора НАБУ Углаву могут лишить украинского гражданства

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не исключает, что в отношении его первого заместителя Гизо Углавы может быть принято решение о лишении гражданства Украины.

"Исключать такой возможности нельзя. И я не буду. Возможно, это будет какое-то политическое решение", - сказал А.Сытник в Харькове в пятницу, комментируя заявление народного депутата Сергея Лещенко о возможности лишения Г.Углавы украинского гражданства в ближайшее время.

Вместе с тем, А.Сытник заверил, что при назначении Г.Углавы первым заместителем директора НАБУ не было допущено никаких нарушений.

"Первое – никаких нарушений при назначении Гизо Углавы на должность первого заместителя директора Антикоррупционного бюро не было. Второе – это абсолютно не означает, что не будет принято решение о лишении его гражданства, поэтому я исключать этого не могу", - сказал А.Сытник.

Говоря об уголовном производстве, начатом Генпрокуратурой по заявлению о нарушении Г.Углавой законодательства о гражданстве, А.Сытник дал понять, что считает дело необоснованным.

"Это, наверное, оценка его работы в Украине. А именно для того, чтобы бороться с коррупцией, его сюда и приглашали те лица, которые сейчас, возможно, инициируют вопрос о его лишении гражданства. Возможно - я не знаю. Возможно, и не будут инициировать. Но исключать этого я не буду", - сказал А.Сытник.

Как сообщалось, 26 июля народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" С.Лещенко, комментируя лишение гражданства Украины экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, спрогнозировал, что аналогичные действия будут предприняты в отношении первого заместителя директора НАБУ Г.Углавы.

"Следующий, кого Порошенко будет лишать гражданства - это первый заместитель главы НАБУ Гизо Углава. Человек непубличный, но очень влиятельный. Таким образом, Банковая будет продолжать сценарий уничтожения НАБУ. Происходящее - еще одно звено цепи по подготовке Порошенко ко второму сроку через закручивание гаек и наступление на гражданское общество и оппозицию", - написал С.Лещенко на своей странице в Facebook.

Ранее, в конце марта 2017 года по инициативе Генпрокуратуры и СБУ в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о начале расследования в отношении Г.Углавы по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч.4 ст.358 (подделка документов), ч.1 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины..

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что органы прокуратуры проверяют информацию относительно Г.Углавы, а не обвиняет его в совершении каких-либо преступлений. "Надеюсь на сотрудничество с господином Сытником и с господином Углавой по этому вопросу. Никакой политической мотивации в этом нет", - подчеркнул он.

Вместе с тем, в НАБУ заявили, что открытие уголовного производства против Г.Углавы является давлением на Бюро и реакцией на расследования, которые проводят их детективы. НАБУ также зарегистрировало уголовное производство по факту вмешательства в его работу.