События

15:13 28.07.2017

Украинцы не пострадали при крушении электрички в Барселоне

Украинцев среди пострадавших в крушении пригородного поезда в Барселоне нет, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины со ссылкой на предварительную информацию от генерального консула Украины в Барселоне.

"Консул сообщает, что по предварительной информации украинцев среди пострадавших в аварии поезда в Барселоне нет", - говорится в сообщении Департамента консульской службы в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, не менее 48 человек пострадали в результате происшествия с пригородным поездом в Барселоне, сообщает в пятницу газета El Mundo со ссылкой на службу спасения Испании. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, включая машиниста, 18 человек госпитализированы.

По данным издания, авария произошла около 8:00 утра по местному времени на Французском вокзале. По предварительным данным, поезд не успел затормозить и врезался в платформу.

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Интерфакс-Украина
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