Украинские пограничники задержали на Дунае румынский катер, нарушивший границу

Катер под управлением гражданина Румынии задержали пограничники Измаильского отряда в Кислицком гирле р.Дунай, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Несмотря на исправные средства навигации и связи, задержанный утверждал, что заблудился", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Госпогранслужбы в соцсети Facebook в пятницу.

За нарушение госграницы иностранца привлекли к админответственности. Гражданин Румынии и его катер передан на погранично-представительской встрече румынским коллегам.

В ведомстве отмечают, что это уже не первый подобный случай. "Недавно катер подобного типа с двумя гражданами Румынии того же возраста и также с исправными приборами был задержан в этом же районе. Тогда, как и сейчас, румыны заверяли, что просто заблудились", - отмечается в сообщении Госпогранслужбы.