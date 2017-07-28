События

15:00 28.07.2017

Украинские пограничники задержали на Дунае румынский катер, нарушивший границу

Катер под управлением гражданина Румынии задержали пограничники Измаильского отряда в Кислицком гирле р.Дунай, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Несмотря на исправные средства навигации и связи, задержанный утверждал, что заблудился", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Госпогранслужбы в соцсети Facebook в пятницу.

За нарушение госграницы иностранца привлекли к админответственности. Гражданин Румынии и его катер передан на погранично-представительской встрече румынским коллегам.

В ведомстве отмечают, что это уже не первый подобный случай. "Недавно катер подобного типа с двумя гражданами Румынии того же возраста и также с исправными приборами был задержан в этом же районе. Тогда, как и сейчас, румыны заверяли, что просто заблудились", - отмечается в сообщении Госпогранслужбы.

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