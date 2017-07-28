Заявления на поступления в вузы подали более полумиллиона абитуриентов - Гриневич

Более 500 тыс абитуриентов подали заявление на поступление в высшие учебные заведения Украины, 1 августа будут обнародованы списки тех, кто получил места государственного заказа, проинформировала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"По оперативным данным, в этом году заявления в ВУЗы на все образовательно-квалификационные уровни подали 511 146 поступающих", - сказала Л.Гриневич на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Министр напомнила, что в нынешнем году абитуриенты имели право подавать 9 заявлений на 4 специальности. При этом она добавила, что в озвученных ею цифрах не учтены поступающие в учебные заведения военной направленности, поскольку их данные не обнародуются.

Л.Гриневич констатировала, что в первые недели вступительной кампании были проблемы с эксплуатацией нового программного обеспечения для соответствующего реестра. При этом проблемы оперативно устранялись и в ходе вступительной кампании это программное обеспечение совершенствовали.

"Но проблема заключается не только в программном обеспечении, а и в недостаточно четком введении данных как самими абитуриентами, так и приемными комиссиями ВУЗов. Именно потому предусмотрено конкретное время на верификацию данных (абитуриентов – ИФ)", - пояснила министр.

Она отметила, что в настоящее время завершается верификация данных.

"На данный момент мы рассчитываем, что своевременно, до 12 часов 1 августа, будет обнародован перечень поступающих, которые получают рекомендации на бюджетные места по результатам адресного размещения государственного заказа", - сказала Л.Гриневич.

По ее словам, если понадобиться отсрочка, чтобы избежать нарушения прав некоторых поступающих, об этом дополнительно сообщат.

Л.Гриневич также напомнила, что абитуриенты, которых рекомендуют для зачисления на бюджетную форму обучения, должны будут до 5 августа выполнить требования, которые предусмотрены условиями поступления. Их зачислят на места государственного регионального заказа до 7 августа. Зачисление на обучение в ВУЗах за средства физических и юридических лиц пройдет до 30 сентября.

По данным Минобразования, наибольшее количество заявлений абитуриенты подали в Киевский национальной университет им. Т.Шевченко (почти 59 тыс), Львовский национальный университет им. И.Франко (почти 49 тыс), Национальный университет "Львовская политехника" (более 47 тыс), Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" им.И.Сикорского (почти 43 тыс), Киевский национальный торгово-экономический университет (более 34 тыс).

"Топ-10 (ВУЗов - ИФ) практически не изменились с прошлого года. Приятно, что серди них есть также региональные университеты", - сказала министр.

Она также добавила, что для министерства важно через места государственного заказа повышать спрос на технические специальности и подготовку учителей начальной школы.