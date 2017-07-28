События

13:44 28.07.2017

В Киеве прошел крестный ход УПЦ-КП по случаю Дня крещения Руси

В Киеве прошел крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ-КП) по случаю Дня крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", крестный ход УПЦ-КП начался в пятницу от Владимирского собора в центре столицы. Несколько тысяч участников прошли по бульвару Тараса Шевченко, ул. Владимирской, через Михайловскую площадь и спустились на Владимирскую горку, где возле памятника князю Владимиру проходит молебен.

Глава УПЦ-КП Филарет (Денисенко) и другие священнослужители молятся за Украину и, в частности, за то, чтобы Украина "выстояла в борьбе с теми, кто хочет ее разрушить и захватить ее земли".

В крестном ходе приняли участие военнослужащие – участники АТО на Донбассе. Некоторые из участников шествия держали в руках государственные флаги Украины и красно-черные флаги.

По оценкам правоохранителей в мероприятии приняли участие около 2 тыс человек. "Правоохранители обеспечивают беспрепятственное движение колонны по улицам города. Нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице полиции г.Киева в соцсети Facebook.

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