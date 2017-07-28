В первом полугодии рейтинг глав обладминистраций возглавила руководитель Харьковской области Светличная

Рейтинг глав областных государственных администраций в первом полугодии 2017 года, как и за первый квартал, возглавила руководитель Харьковской области Юлия Светличная – таковы результаты исследования, проведенного Комитетом избирателей Украины.

"Если сравнивать с 2016 годом, с первым кварталом этого года, то по итогам первого полугодия лидеры и аутсайдеры при небольших изменениях фактически сохранились. Первая пятерка нашего рейтинга выглядит таким образом – Харьковская, Тернопольская, Закарпатье, Кировоградская и Донецкая области", - сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в ходе презентации рейтинга глав обладминистраций за первое полугодие 2017 года в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

По словам А.Кошеля, эксперты, принимавшие участие в исследовании, отметили инициативы Ю.Светличной по повышению зарплат на промышленных предприятиях области, контакты с зарубежными партнерами, усилия обладминистрации в вопросе создания позитивного имиджа региона, в том числе за счет проведения разных национальных и международных соревнований. За январь-май рост промышленности в Харьковской области составил 8,7%.

На второе место с четвертого по результатам первого квартала 2017г. поднялся голова Тернопольской областной администрации Степан Барна. В области активно ведутся работы по ремонту дорог, наблюдается рост промышленного производства, растут темпы строительства. Индекс промышленной продукции в январе-мае 2017 года по сравнению с таким же периодом 2016 года составил 106,8%.

На третьем месте руководитель Закарпатья - Геннадий Москаль, которые в первом квартале он занимал пятую позицию в рейтинге. По словам А.Кошеля, он демонстрирует умение решать кризисные ситуации в области и в целом контролирует ситуацию в регионе. В частности, эксперты отметили отмену Г.Москалем распоряжения головы Хустской райгосадминистрации о строительстве каскада миниГЭС на р.Рика. По мнению экспертов, Г.Москаль смог сместить с главных позиций представителей местных политических кланов, которые существенно влияли на принятие решений.

Руководитель Кировоградской области Сергей Кузьменко по сравнению с первым кварталом утратил одну позицию и стал четвертым в рейтинге за первое полугодие. Область занимает лидирующие позиции по темпам строительства.

Замыкает пятерку лидеров руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который по итогам первого квартала занял второе место. Эксперты в числе его достижений назвали успешную ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Авдеевке. По их мнению, П.Жебривскому удалось избежать заострения ситуации в городе и взять ситуацию под контроль. По словам А.Кошеля, позитивно повлиял на рейтинг П.Жебривского его заявление о начале строительства нового газопровода, по которому Авдеевка будет получать газ с контролированной Украиной территорией.

Среди аутсайдеров рейтинга – руководители Черкасской области Юрий Ткаченко (24 мест), Волынской Владимир Гунчик (23) и Ровненской Алексей Муляренко (22).

Как сообщил А.Кошель, согласно методологии исследования оценка деятельности руководителя областной администрации складывалась из показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса экспертов. Источниками информации стали официальные статистические данные, информация, предоставленные областными администрациями на запрос КИУ, информация СМИ. По словам А.Кошеля, в исследовании принимали участие 213 экспертов из всех областей Украины.