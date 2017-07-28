Насирову объявлено окончательное подозрение

Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершили расследование дела в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, ему вручено окончательное подозрение, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Вчера (в среду – ИФ) ему было объявлено подозрение, поэтому (...)это дело в ближайшее время будет завершено. Ему уже объявили окончательное подозрение", - сказал он в интервью "5 канала" в четверг вечером.

По словам А.Сытника, уже на следующей неделе это дело могут передать в суд.

Директор НАБУ уточнил, что прокурор уже согласовал детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже завершено.

Как сообщалось, детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Р.Насирова 2 марта 2017 года, после чего задержали его в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский райсуд Киева 7 марта избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.

2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения.