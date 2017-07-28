В Киеве планируют открыть Первый украинский Музей науки

В Киеве осенью 2018 года планируется открыть Первый украинский Музей науки, который станет площадкой научного образования, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В Украине будет создан Первый Музей науки - его разместят в Киеве, в помещении по адресу ул. Антоновича, 180. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства: инвестор должен выполнить ремонт и реконструкцию помещений и создать уникальный образовательное пространство, частью которого будет музей", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Договор о ремонте и реконструкцию помещений подписан между Фондом госимущества и компанией "Альдо", поручителем сделки выступила известная девелоперская компания "Центр коммерческих площадей".

Здание, которое будут реконструировать, находится в управлении Министерства образования и науки Украины и имеет 5 тыс кв.м свободных площадей. Сейчас в помещении размещается УкрИНТЕИ и Государственная научно-техническая библиотека. После реконструкции они получат отремонтированные помещения с современными системами отопления и вентиляции, архивным и библиотечным оборудованием и тому подобное.

"Этот проект должен стать показательным примером государственно-частного партнерства. В результате его реализации миллионы украинских детей смогут не только узнать много интересного об окружающем мире, но и получить первый практический опыт научной работы. Они смогут заниматься в секциях, проводить опыты, эксперименты, а в старшем возрасте - представить собственные научные разработки и воплощать их в жизнь", - рассказал заместитель Министра образования и науки Украины Роман Греба.

По словам инвестора, ориентировочная стоимость проекта - 150 млн грн. Его реализация рассчитана на 1 год. Проектные работы планируется начать уже в августе, а строительные работы - в октябре этого года.

Образовательное пространство будет многофункциональным там планируют несколько десятков различных зон. Это - экспозиции (химия, физика, космос, подводный мир, работы и др.), площадки для мастер-классов и видеодемонстраций, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открыта библиотека и тому подобное.

Планируется, что Музей станет площадкой научного образования, на базе которого построят непрерывную образовательную вертикаль - от детского удивления, вызванного первым научным опытом, к первому научного открытия и интеллектуального стартапа.

Комплекс поделят на такие пространства: эксплораториум (образовательные площадки с интерактивными экспонатами, объясняющие действие законов природы (дошкольный возраст, младшая школа); детские научные исследования (младшая и базовая школы); научные секции (базовая и старшая школы); открытые лаборатории - для опытно-экспериментальной работы по естественным, точным, инженерных, общественных и гуманитарных дисциплин (старшая школа); научный коворкинг и научный инкубатор - для доведения научных идей до внедрения (старшая школа, студенты, молодые ученые); тренинговый центр для педагогов; профориентационный и диагностический центр для детей и подростков.

Базой для нового образовательного пространства станет учащаяся научно-исследовательская лаборатория и другие наработки в этой сфере Малой академии наук. МАН также станет составителем музея, а специалисты академии будут принимать непосредственное участие в его создании. К этому процессу приобщат и польских экспертов, которые в свое время делали Центр науки "Коперник" в Варшаве.