Сакварелидзе вернулся в Украину, в "Жулянах" его встретили аплодисментами

В ночь на пятницу в Украину вернулся экс-заместитель генерального прокурора Украины, представитель партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе.

В киевском аэропорту "Жуляны" его встретили однопартийцы и простые граждане. Видео встречи выложили на странице партии в Фейсбук.

"Хочу сказать огромное искреннее спасибо моим друзьям, единомышленникам и всем тем людям, которые приехали сегодня в аэропорт поддержать меня и всю нашу команду! Благодарю вас за участие и готовность вместе продолжать борьбу за светлое будущее нашей прекрасной страны! Разом переможемо!", – написал Д.Сакварелидзе на своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу.

Кроме того, в аэропорту он заявил, что с М.Саакашвили поступили несправедливо, однако экс-президент Грузии намерен вернуться в Украину и продолжать политическую борьбу.

"С Михаилом (Саакашвили – ИФ) поступили так, как поступают с украинцами 25 лет. С ним поступили как с обыкновенным украинцем (…) поэтому, я думаю, что это еще раз подчеркивает, что Михаил занял правильную сторону. Он оказался на правильной стороне простых людей (…). Он остался на нашей стороне. Наша борьба только продолжается. Начнем работу и быстро-быстро вернем Михаила в считанные дни в Украину. Спасибо всем. Все только начинается. Вместе победим", сказал экс-заместитель генпрокурора Украины.

Он подчеркнул, что М.Саакашвили заедет в Украину по украинскому паспорту.

"Его будут встречать, наверное, в тысячи раз больше людей чем сейчас, поскольку приехать или не приехать Михаил не решает (…). Это решает украинский народ. Если украинский народ решит, что он должен приехать, то он приедет (…). По украинскому паспорту он заедет, и будет находиться и бороться до конца, как должен бороться простой украинец", заявил Д.Сакварелидзе.

Отвечая на вопрос журналистов о собственной ситуации, экс-заместитель генпрокурора Украины выразил уверенность в своих действиях.

"Пускай решают, я никуда не собираюсь. Я готов к любому сценарию. Будем все принимать по-мужски. По-украински. По-грузински (…). Будем двигаться дальше. Наверное не на тех нарвались. Я думаю ручкой и подписью, этими приказами нас не остановить", подытожил он.

Ранее в киевском аэропорту "Жуляны" объявили о пожаре и попросили покинуть здание ожидающих прилета Давида Сакварелидзе.

"В аэропорту "Жуляны", куда должен прибыть Давид Сакварелидзе через 20 минут, объявили о пожаре и просят покинуть помещение. Мы приехали встречать Давида. Ждем", – говорится в сообщении на странице партии в Фейсбук в ночь на пятницу.

Как сообщалось, Д.Сакварелидзе заявлял, что его могут не впустить в Украину, когда он в ночь на пятницу, прибудет в аэропорт "Жуляны" (Киев).