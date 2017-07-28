Сенат США одобрил новые санкции против России

Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Как передал корреспондент "Интерфакса", за законопроект проголосовали 98 сенаторов, двое проголосовали против.

Во вторник данный законопроект был одобрен палатой представителей конгресса США. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.