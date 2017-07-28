Романюк снял свою кандидатуру с конкурса в новый Верховный суд Украины – СМИ

Действующий глава Верховного суда Ярослав Романюк снялся с конкурса в новый Верховный суд.

"Прошу прекратить мое участие в данном конкурсе, поскольку я намерен подать заявление об отставке", - говорится в сообщении на сайте Радио свобода в четверг вечером со ссылкой на оглашенное главой комиссии Сергеем Козьяковым заявление Я.Романюка.

Действующий глава Верхсуда в рейтинге кандидатов конкурса находился на 25-м месте набрав 724,5 балла.

Комиссия заявление Я.Романюка удовлетворила и прекратила его участие.