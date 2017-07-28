Насирову объявили окончательное подозрение – Сытник

Следователи НАБУ завершили расследование дела в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которому вручили окончательное подозрение, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Вчера ему было объявлено о подозрении, и поэтому (...) дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение", - сказал он в интервью "5 канала" в четверг вечером.

По словам А.Сытника, уже на следующей неделе это дело могут передать в суд.

Директор НАБУ уточнил, что "прокурор уже согласовал детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено".