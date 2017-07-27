Глава Запорожской ОГА заявил об угрозе дестабилизации ситуации в регионе

Глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль проинформировал президента Украины Петра Порошенко, генерального прокурора Юрия Луценко и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака об угрозе дестабилизации ситуации в регионе и попытке захвата государственной власти.

Как сообщает в четверг департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, во время внеочередной сессии Запорожского областного совета К.Брыль сделал официальное заявление о преступлении против национальной безопасности и действующей конституционной власти и попросил зарегистрировать обращение, которое будет направлено президенту, генпрокурору и главе СБУ.

"Анализ тенденций и особенностей развития обстановки в регионе свидетельствует о подготовке к проведению на территории Запорожья и Запорожской области масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, а также финансирования указанных действий" ,- сказал К.Брыль.

По его словам, руководители ряда пророссийских организаций проводят системную деятельность, направленную на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе.

"Так называемые "фейковые" акции протеста против ущемления прав этнических групп в Запорожской области, попытки информационного освещения якобы перспективных путей и достижений Российской Федерации по улучшению жизни квазиобразований ДНР/ЛНР является кампанией информационно-психологического воздействия, направленного на формирование выгодного российской стороне мнения среди жителей города и области, - подчеркнул глава ОГА.

По его словам, эти и другие материалы используются российскими пропагандистскими СМИ для создания негативного международного имиджа Украины, разжигание сепаратистских настроений, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Позже в это день в эфире телеканала "112.Украина" К.Брыль уточнил, что речь идет не о конкретных чиновниках, а об "управленцах политических элит партий "Оппозиционный блок" и "Самопомич".

По его словам, последние полгода представители данного депутатского корпуса "продолжают вставлять палки в колеса действующей власти". "И не по вопросам политическим, а по вопросам социальным, на которых потом основывается недовольство граждан и точки социального напряжения.", - отметил К.Брыль.

По его словам, представителями этих партий в областном совете блокируются вопросы социального развития и защиты социально уязвимых слоев населения, чем создаются основания для социального недовольства.

К.Брыль отметил, что по информации СБУ, эти действия имеют один центр и один источник финансирования и координации.

"Запорожская область является приграничной, и я как представитель президента Украины не допущу таких действий по дестабилизации ситуации в регионе", - сказал он.

"На сегодняшний день я проинформировал и президента , и генерального прокурора Украины, и главу Службы безопасности Украины. И я думаю, что отображение моих слов и фактов найдет в уголовном производстве", - сказал глава Запорожской ОГА в эфире телеканала.