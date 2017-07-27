События

17:23 27.07.2017

Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, обойдя Билла Гейтса

Основатель и гендиректор Amazon.com Inc. Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, обойдя бывшего главу Microsoft Билла Гейтса, благодаря росту стоимости акций его компании, сообщает агентство Bloomberg.

Б.Гейтс занимал первую строчку индекса миллиардеров с 2013 года.

Котировки бумаг Amazon растут в ходе торгов в четверг на 1,2%, и состояние Дж.Безоса, владеющего 17% акций компании, увеличилось более чем на $1 млрд и превысило $90 млрд.

Акции Amazon дорожают в ожидании квартальной отчетности компании, которая будет обнародована после закрытия рынка. Аналитики прогнозируют рост выручки компании на 22%, до $37,2 млрд, и прибыль в размере $1,42 в расчете на акцию.

С начала года капитализация Amazon выросла более чем на 40%, до $503,2 млрд.

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