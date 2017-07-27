События

15:43 27.07.2017

Крестный ход УПЦ (МП) в честь дня Крещения Руси завершился

Крестный ход по центру Киева, организованный Украинской православной церковью Московского патриархата по случаю Дня крещения Руси, прошел спокойно и завершился без каких-либо инцидентов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники шествия прошли по маршруту от Владимирской горки по улицам Грушевского и Мазепы до Киево-Печерской Лавры. После этого они стали заходить на ее территорию.

После завершения крестного хода в Киево-Печерской Лавре начнется всенощное бдение.

Крестный ход прошел спокойно, без каких-либо инцидентов и провокаций. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность верующих по всему маршруту.

Медики, дежурившие на Владимирской горке и по пути следования крестного хода, сообщили корреспонденту агентства, что по состоянию на 15.00 за медицинской помощью никто из участников шествия не обращался. "Единственный раз к нам обратились - пожилой мужчина попросил измерять ему давление, все было в порядке", - сказал представитель медслужбы.

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