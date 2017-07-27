События

15:29 27.07.2017

Под Водяным утром погиб украинский военный

Украинский военнослужащий погиб в четверг утром у с.Водяное Волновахского района Донецкой области в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня, 27 июля, около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ТУ "Мариуполь") погиб военнослужащий ВС Украины. Украинский защитник получил ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба АТО в соцсети Facebook в четверг.

В штабе отмечают, что ситуация в районе проведения АТО остается без изменений. "Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия", - поясняется в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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