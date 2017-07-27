В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Стамбула имени Ататюрка на взлетно-посадочной полосе, пострадавших нет, сообщают в четверг местные СМИ.

Самолет казахстанской авиакомпании Scat Airlines, выполнявший рейс в Актау, задел хвост воздушного лайнера турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines на взлетно-посадочной полосе.

Пассажиров, находившихся в самолете Turkish Airlines и планировавших вылететь в Тайбэй, эвакуировали. В место назначения они отправились другим рейсом.

В свою очередь в пресс-службе авиаперевозчика сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан", что самолет, столкнувшийся накануне в аэропорту Стамбула с лайнером Turkish Airlines, получил незначительные повреждения.

"Рейс DV812 направлением Стамбул-Актау должен был вылететь 26 июля в 4:50 местного времени. Во время ожидания очереди на вылет произошло незначительное повреждение воздушного судна Boeing 737 на земле. В связи с этим авиакомпания отправила в Стамбул резервное воздушное судно для отправки пассажиров", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что столкновение стало причиной задержки нескольких рейсов, однако на сегодняшний день ситуация полностью нормализована, пассажиры перевезены резервным воздушным судном, задержек в расписании нет.