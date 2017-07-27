В ГПУ заявляют об препятствиях завершению расследования дела Лукаш

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет об искусственных препятствиях завершению расследования по обвинению экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш.

"С февраля этого года следователь и прокурор считают, что готовы к завершению расследования этого производства... Подозреваемые - не только Лукаш, но и еще более 10 человек, в том числе из Министерства юстиции, из частных предприятий, адвокаты, которым инкриминируется завладение средствами государственного бюджета", - рассказал С.Горбатюк на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он подчеркнул: "С февраля проект уведомления о подозрении не согласовывается заместителем генпрокурора Столярчуком".

По словам С.Горбатюка, вместе с тем, не было никаких замечаний относительно недостаточности доказательств, и в целом ему не указали на официальные причины неподписания этого подозрения. "Создаются исключительно какие-то искусственные препятствия, которые не позволяют этот вопрос решить", - добавил он.

Е.Лукаш подозревается в расхищении средств и служебном подлоге. А в июле текущего года ее вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о госреестрах