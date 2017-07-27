В ближайшие дни Украину ждет потепление с сильными дождями

В ближайшие сутки, 28 июля, неустойчивую погоду большинства областей Украины будет определять поле пониженного давления и атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В западной половине страны ожидается умеренно теплая, в восточной - жаркая воздушная масса. Кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-24 м/с; в большинстве южных, центральных и северных областей местами сильные дожди; лишь на юго-востоке, ночью и на северо-западе страны без осадков.

Ветер на Правобережье преимущественно северо-западный, на остальной територии юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, в западных областях местами 10-14°; днем в западных, северных (кроме Сумской), в Винницкой, Черкаской и Одесской областях 23-28°, на остальной территории 29-34°, в восточных областях и в Приазовье до 37°.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20м/с; температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 28 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,6 градусов жары в 1945 году, самая низкая ночью на отметке 9,4 градусов выше ноля в 1923 году.

29 июля на Левобережье, ночью и в Одесской, Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-29°.

В Киеве 29 июля - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

27 июля температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 23°.