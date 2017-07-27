Первое во Франции хранилище высокоактивных РАО планируется открыть в 2030г

Национальное агентство Франции по обращению с радиоактивными отходами (ANDRA) планирует ввести в эксплуатацию пункт захоронения высокоактивных радиоактивных отходов (РАО) в 2030 году.

Как сообщила журналистам начальник отдела работы с общественностью пункта захоронения РАО "Ла-Манш" Мари-Пьер Жермен, это будет первое в стране хранилище именно высокоактивных РАО.

"В 2019 году мы подадим заявку в ASN (Управление по ядерной безопасности Франции - ИФ) для разрешения на строительство данного объекта по захоронению высокоактивных отходов. После строительства будет пятилетний этап "холодных" испытаний и, скорее всего, ввод объекта в эксплуатацию после "горячих" испытаний где-то в 2030 году", - сказала она.

По проекту пункт захоронения высокоактивных РАО будет включать в себя два наземных и подземные (ориентировочно на глубине 500 метров) объекты. Хранилище высокоактивных РАО расположится вблизи специализированной лаборатории ANDRA "Бюр-Содрон".