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05:22 27.07.2017

Американские сенаторы согласовали законопроект по санкциям против России - глава сенатского комитета

Сенат США пришел к соглашению по вопросу о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР и готов представитель его на подпись президенту, заявил глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер.

"Я рад сообщить, что мы пришли к соглашению, которое позволит нам положить законопроект на стол президенту", - сказал он журналистам.

Ранее законопроект с ужесточением санкций в отношении трех стран был одобрен палатой представителей. Определенные проблемы с его одобрением сенатом были вызваны тем, что в первоначальном варианте документа, подготовленном сенатом в июне, отсутствовали положения, относящиеся к Северной Корее, они были добавлены палатой представителей.

Как ожидается, сенат проголосует по законопроекту в ближайшее время, после чего он будет направлен на подпись президенту.

Наблюдатели отмечают, что Д.Трамп раздражен тем, что в законопроект внесено положение, лишающее президента права отменять санкции без получения на то согласия конгресса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что Д.Трамп изучает законопроект, решение о подписании он примет после того, как документ пройдет обе палаты конгресса.

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Интерфакс-Украина
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