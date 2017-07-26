В законопроект о расширении антироссийских санкций еще могут быть внесены изменения - Белый дом

В Белом доме ожидают, что в законопроект о расширении санкций против России, КНДР и Ирана будут внесены изменения, и только тогда президент США Дональд Трамп сможет принять окончательное решение на этот счет, заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы ожидаем, что существует возможность внесения изменений (в законопроект - ИФ). Мы посмотрим, как это будет выглядеть, прежде чем примем окончательное решение", - заявила она на брифинге в Белом доме.

"Белый дом, президент и вся администрация, как мы уже много раз отмечали ранее, поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи", - в то же время добавила она.