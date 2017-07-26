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22:25 26.07.2017

Член комитета сената США по разведке призывает Трампа немедленно подписать закон о санкциях против РФ

Член сенатского комитета по разведке, американский сенатор Марк Уорнер в среду призвал президента США Дональда Трампа немедленно подписать одобренный палатой представителей законопроект о расширении санкций против России, КНДР и Ирана.

"На данном этапе президенту Трампу надлежит немедленно ввести в действие этот законопроект (о продлении санкций - ИФ) или рискнуть приветствием будущего вмешательства Москвы в наши выборы", - говорится в заявлении С.Уорнера.

"Сильная двухпартийная поддержка со стороны конгресса расширения санкций в отношении России дает Кремлю понять, что мы не будем терпеть атаки в сторону нашей демократии", - добавил сенатор.

Он также призвал американскую администрацию "дать понять Ирану и Северной Корее, что они будут отвечать за свои действия, в том числе за развитие северокорейской программы баллистических ракет и ядерного оружия, за задержание и смерть студента из Вирджинии Отто Вомбиера, а также за продолжающееся лишение свободы американских граждан".

Между тем, прежде чем этот законопроект ляжет на подпись президенту США, он должен пройти через голосование в сенате.

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Интерфакс-Украина
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