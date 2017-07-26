Вышедших из-под Иловайска бойцов продолжают обвинять в уклонении от несения службы

По 20 бойцам 51-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), которые в июле 2014 года вынуждены были сдаться в плен и через территорию РФ вернулись в Украину, уже три года продолжаются суды, их обвиняют в уклонении от несения службы, заявляют защитники военнослужащих.

"Три года военная прокуратура продолжает пытаться доказать, что они являются преступниками. К сожалению, речь не идет ни о справедливом суде, ни о справедливом отношении к защитникам со стороны Украины", - сказал защитник Александр Оленченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

Он также заявил о предвзятом отношении к бойцам 51-й бригады в ходе расследования событий.

"Политическая конъюнктура назначить виновными в "Илловайске" именно 51-ю бригаду привела к тому, что теперь ребят пытаются сделать виновными по приговору суда. И прокуратура вместо того, чтобы прекратить этот позор и отказаться от представления государственного обвинения в суде, продолжает настаивать и фактически берет измором", - пояснил адвокат.

Он также напомнил, что ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о том, что уголовные производства в отношении военнослужащих 51-й бригады будут прекращены. "И он действительно выполнил это, за исключением нашего дела по 42 бойцам"

К сожалению, военная прокуратура из этих 40 бойцов 20 – уже вынесла приговоры. Они признали вину и пошли на сделку со следствием. То есть они официально осуждены с отсрочкой на три года", - сказал А.Оленченко.

В свою очередь защитник Сергей Гришко отметил, что в настоящее время 20 бойцов в суде обвиняются в уклонении от выполнения военных обязанностей.

Вместе с тем адвокат Елена Яркина подчеркнула: "Наша позиция такова: они не уклонялись, и ребята сами говорят, что они выполняли маневры".

При этом обвиняемый, бывший боец 51-й бригады Юрий Шиц, рассказывая о событиях июля 2014 года, отметил, что он и его сослуживцы в течение 10 дней находились под обстрелами, боеприпасы у них были на исходе, однако командование не отдавало приказы, как быть бойцам в сложившейся обстановке.

По его словам, военнослужащие вынуждены были пойти на переговоры с противником, и в результате их взяли в плен, где допрашивали, а также на некоторое время переправили на территорию РФ.

Как сообщалось, в июне 2014 года 42 украинских военных из 51-ой отдельной механизированной бригады перешли на территорию России из-за полного отсутствия боеприпасов, пищи и воды. По словам командования и бойцов, они длительное время находились под обстрелом вражеских "Градов" и минометов, у них закончились еда и боеприпасы, техника была уничтожена. Чтобы не попасть в плен к боевикам, военные вынуждены были перейти границу в районе погранпункта Изварино.

20 мая в Генпрокуратуре Украины сообщили, что ведомство прекратило уголовное преследование против почти 150 военных бывшей 51 отдельной механизированной бригады из Владимир-Волынского Волынской области, которые в 2014 году якобы самовольно покинули воинскую часть.

В Генпрокуратуре тогда добавили, что для того, чтобы такое решение было принято по бойцам 51 ОМБр, которые до сих пор находятся под следствием, "необходимо провести дополнительные следственные действия, в том числе получить от них объяснения о причинах самовольного оставления места службы".

"Обращаемся к военнослужащим, разыскиваемым правоохранительными органами за уклонение от военной службы, с рекомендацией самостоятельно и добровольно обратиться в ближайшую военную прокуратуру с повинной", - призывали тогда в ведомстве.

В мае 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствие обратилось к бойцам Волынской 51-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с просьбой предоставить пояснения по их отходу на территорию России, чтобы закрыть уголовное производство.

"Следствие на сегодняшний день официально обратилось, и я хочу сейчас это еще раз сделать, к 170 бойцам Волынской 51-ойбригады с просьбой прийти в Луцк, предоставить пояснения тех дней, и это дело будет закрыто", - сказал Ю.Луценко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По словам генпрокурора, люди, которые отбивались от агрессора с оружием в руках, получат полный оправдательный приговор.

"Люди, которые вынуждены были сдаться в плен и через Российскую Федерацию вернулись в Украину, получат, скорей всего, статью об изменении обстановки - есть такая возможность прекращения дела в связи с изменением обстановки, а люди, которые сотрудничали с террористами, к сожалению, есть и несколько таких, безусловно, получат свое наказание", - рассказал Ю.Луценко.