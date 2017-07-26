События

17:49 26.07.2017

Грузия не выдаст Украине бывшего экс-мэра Киева Черновецкого

Грузинская прокуратура не получала требования от Генеральной прокуратуры Украины о задержании и экстрадиции бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, обвиняемого в злостном использовании служебного положения, - говорится в сообщении Главной прокуратуры Грузии, распространенном в среду в ответ на информацию, что киевский суд выдал санкцию на арест экс-мэра Киева.

"В случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину, оно не может быть выполнено, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уже несколько лет Л.Черновицкий с семьей проживает в приморском городе Кобулети. В прошлом году он намеревался принять участие в парламентских выборах в Грузии, но потом передумал. В Кобулети Л.Черновицкий занимается благотворительной деятельностью.

Генеральная прокуратура Украины 14 июля сообщила о подозрении бывшему городскому голове Киева Л.Черновецкому в злоупотреблении властью и служебным положением. Его подозревают в незаконной передаче земли в аренду под строительство вертолетной площадки в интересах приближенных экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Интерфакс-Украина
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