Причиной массового отравления детей в Бердянске стала инфекция, выявленная в каше и у сотрудников пищеблока

Причиной массового отравления 46 детей из Днепра в бердянском санатории "Лазурный" стала острая кишечная инфекция, выявленная в результате эпидемиологического расследования у сотрудников пищеблока и в гречневой каше, сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

"Вероятным фактором передачи инфекции послужила гречневая каша, которая была в меню 18 июля на ужин и 20 июля на завтрак. Из каши выделены условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают острые кишечные инфекции – клебсиела пневмония, клебсиела окситока. Эти же возбудители были обнаружены у 14 заболевших детей", - говорится в сообщении.

Также, по данным лабораторного центра, анаэробная условно-патогенная бактерия "клебсиела пневмония" была выявлена у повара пищеблока, а также выделена из разных предметов на пищеблоке – столовой посуды, рук персонала, кухонного инвентаря.

В ходе проверки санаторного пищеблока обнаружены нарушения правил хранения пищевых продуктов, режима мытья столовой и кухонной посуды, недостаток моющих ванн, обрабатывающего инвентаря.

Результаты проверки переданы в прокуратуру. На данный момент расследование продолжается.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции в Запорожской области, на данный момент ведется расследование сразу нескольких уголовных производств по факту события, произошедших в санатории "Лазурный". "Установлено, что должностные лица санатория приняли на отдых детей, не устранив недостатки, которые выявила профильная комиссия, что привело к заболеванию детей. На этих основаниях начато уголовное производство по ч.1 ст.367 - должностная халатность", - сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Кроме того, следствием было установлено, что "должностные лица предоставили недостоверные данные и незаконно завладели бюджетными средствами при закупке по тендеру на оздоровление детей, чем нанесли материальный ущерб, сумма которого устанавливается". В связи с вновь открывшимися фактами начато уголовное производство по ч.2 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Досудебное расследование продолжается

Как сообщалось, 20 июля 2017 года в бердянском детском санатории "Лазурный" по предварительной информации у 30 детей были обраружены симптомы кишечного отравления и ротавирусной инфекции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 УК по факту нарушения норм предупреждения эпидемичным и другим инфекционным заболеваниям администрацией санатория "Лазурный" ЧАО "Приазовкурорт".