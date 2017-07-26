В Греции задержали россиянина, разыскиваемого США по делу об отмывании $4 млрд

Власти Греции задержали гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд, сообщает в среду агентство AP.

В полиции пояснили, что операция по задержанию 38-летнего мужчины прошла при поддержке США во вторник на севере Греции. Имя и фамилию задержанного пока не называют.

Предполагается, что этот человек с 2011 года сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткойны.

Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления".