Экс-глава правления ликвидированного банка подозревается в нанесении 400 млн грн ущерба

В Национальной полиции Украины подозревают бывшего председателя правления одного из банков в нанесении почти 400 млн грн ущерба финансовому учреждению путем злоупотребления служебным положением и принятии противоречащего политике банка решения.

"Оперативники Управления защиты экономики в Киеве Национальной полиции разоблачили преступную схему, по которой было незаконно выведено из банка сотни миллионов грн. Будучи в должности председателя правления финучреждения, чиновник принял решение об открытии ряду компаний кредитных линий без получения залога, что противоречило политике банка", - говорится в сообщении Департамента защиты экономики Нацполиции на странице Фейсбук в среду.

По информации полиции, открыто уголовное производство по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе следствия полицейские установили, что общества-заемщики – фиктивные, а граждане – подставные лица. В результате преступных действий банковскому учреждению был нанесен ущерб почти на 400 млн грн", - говорится в сообщении.

В департаменте защиты экономики информируют, что весной этого года полицейские провели санкционированные обыски на территории Киева и Одесской области. Одного из участников преступной схемы - руководителя структурного подразделения банковского учреждения следователи уведомили о подозрении по ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В настоящее время, как отмечают в полиции, оперативники доказали причастность к преступлению бывшего топ-менеджера банка.

"Экс-председателю правления следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В обнародованном сообщении Нацполиции не указывается название финучреждения, о котором идет речь.

При этом, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о ПАО "Юнион стандард банк" (ЮСБ Банк, Union Standard Bank, Киев).

ЮСБ Банк (ранее - Екатеринославский коммерческий банк) был основан в 1994 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов банк занимал 77-е место (799,4 млн грн) среди 127 действовавших на то время в стране банков. Его обязательства перед физическими лицами на эту дату составляли 284 млн грн, в том числе в инвалюте – 234,7 млн грн, перед юрлицами – соответственно 169,5 млн грн и 3 млн грн.

Правление НБУ 2 октября 2015 года отнесло ЮСБ Банк к категории неплатежеспособных.

25 декабря 2015 года НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Юнион стандарт банк" (ЮСБ Банк).