Подозрение бывшему судье Штепы пока не предъявлено
Судья Червонозаводского райсуда Харькова Виктор Ежов является фигурантом по делу по статье "создание террористической группы или организации", однако подозрение ему пока не предъявлено, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.
"Речь идет о достаточно тяжком преступлении, ст. 258-3 (УК Украины)… Пока подозрение никому по этому делу не предъявлялось", - сказал Ю.Данильченко на брифинге в среду.
Он отказался рассказывать о подробностях дела, сославшись на ст. 222 УПК (о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования).
Вместе с тем, Ю.Данильченко подчеркнул, что считает дело перспективным: "Считаю, что это дело перспективное, надеюсь, что оно будет в кратчайшие сроки расследовано и направлено в суд. Единственное, что могу добавить, что одним эпизодом оно не ограничится".
Как сообщалось, 26 января 2017 года на заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье В.Ежову.
"Это связано с тем, что гособвинению стало известно об уголовном производстве в отношении Ежова по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации - ИФ), зарегистрированному по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, судья Ежов заявил самоотвод", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Коллегия судей, рассматривавшая дело Н.Штепы, удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе председательствующего судьи В.Ежова и его самоотвод.