Разрешение на посещение военного Агеева российскими дипломатами лежит в компетенции следователя и суда

В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили, что разрешение российским дипломатам на посещение задержанного в Украине российского военнослужащего Виктора Агеева должен дать следователь или суд, который осуществляет уголовное производство в отношении этого гражданина.

"Существует четкая процедура, которая и определяет предоставление разрешения консулу на посещение арестованного иностранного гражданина", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, соответствующий порядок был принят в 2014 году. Согласно этому документу, представителю иностранного дипучреждения может быть предоставлено разрешение на посещение гражданина от следователя или суда, который осуществляет уголовное производство в соответствующем деле.

Как сообщалось, ранее МИД РФ призвал Киев обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному в Украине россиянину В.Агееву. "Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между РФ и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров, и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 25 июля.

24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующим военнослужащим ВС РФ по контракту В.Агеевым.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркнул, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.

24 июля первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко отметила, что российский консул не посещал задержанного российского военнослужащего-контрактника В.Агеева.