Один украинский военный ранен при подрыве на взрывном устройстве

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за минувшие сутки, 25 июля, погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, однако один военный ранен в результате подрыва, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погибших нет, один наш воин ранен в результате подрыва на взрывном устройстве. Это произошло в Попаснянском районе", - рассказал А.Лысенко на брифинге в среду днем в Киеве.

Он также проинформировал, что противник использовал тяжелое вооружение на всех направлениях, однако самой сложной ситуация была на луганском направлении. Там зафиксировано боестолкновение, в котором силы АТО вынуждены были применять не только легкое вооружение, но и бронетехнику. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 24 случая нарушения режима прекращения огня со стороны противника.