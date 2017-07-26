Из гостиницы "Украина" в центре Киева эвакуировали около 800 человек

В среду утром из гостиницы "Украина", расположенной по адресу Институтская, 4, в центре Киева были эвакуированы все находившиеся в здании люди в связи с поступившим на телефон экстренных служб анонимный звонок о якобы минировании заведения.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции, в данное время правоохранители, а также представители иных привлеченных к проверке экстренных органов и служб проводят необходимые поисковые мероприятия в гостинице.

Позднее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что звонок о якобы предстоящем взрыве в гостинице поступил в 9.00.

Прибывшие на место специалисты эвакуировали из здания около 800 человек. В настоящее время продолжается тщательная проверка всех помещений и прилегающей территории.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.