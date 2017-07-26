События

10:46 26.07.2017

На 2 часа прерывалось движение поездов в Днепре из-за утечки 30 тонн бензина

В Новокодацком районе г.Днепр на железнодорожной станции Диевка в грузовом поезде №2048 (53 грузовых вагона и 4 цистерны) из-за повреждения сливной горловины одной из цистерн произошла утечка бензина, в результате чего на пути вытекло порядка 30 тонн топлива.

Как сообщает в среду утром пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, ЧП произошло 25 июля в 18:35. К ликвидации последствий утечки, обеспечения пожарной безопасности на станции, пролив места разлива горючего привлекалось 6 единиц основной и специальной техники 26 человек личного состава ГСЧС, аварийная бригада и пожарный поезд Приднепровской железной дороги.

"В 19:30 утечка горючего ликвидирована. Всего на пути вытекло около 30т бензина, площадь разлива 80 кв.м. Угрозы населению и окружающей среде нет. Задержка движения поездов составила около 2:00", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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