На 2 часа прерывалось движение поездов в Днепре из-за утечки 30 тонн бензина

В Новокодацком районе г.Днепр на железнодорожной станции Диевка в грузовом поезде №2048 (53 грузовых вагона и 4 цистерны) из-за повреждения сливной горловины одной из цистерн произошла утечка бензина, в результате чего на пути вытекло порядка 30 тонн топлива.

Как сообщает в среду утром пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, ЧП произошло 25 июля в 18:35. К ликвидации последствий утечки, обеспечения пожарной безопасности на станции, пролив места разлива горючего привлекалось 6 единиц основной и специальной техники 26 человек личного состава ГСЧС, аварийная бригада и пожарный поезд Приднепровской железной дороги.

"В 19:30 утечка горючего ликвидирована. Всего на пути вытекло около 30т бензина, площадь разлива 80 кв.м. Угрозы населению и окружающей среде нет. Задержка движения поездов составила около 2:00", - говорится в сообщении.