До 34 человек возросло число отравившихся в туркомплексе "Сияние Карпат"

В Верховинскую центральную райбольницу к вечеру вторника с признаками пищевого отравления поступили 34 отдыхавших в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" (с.Красноилье Верховинского района) человека, в том числе 25 - граждане Польши и Германии, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В обнародованном в среду утром на сайте ОГА сообщении отмечается, что по состоянию на 18.00 в Верховинскую ЦРБ поступили 26 детей 8 взрослых. "Граждан Республики Германия - 14 человек, республики Польша - 11 человек и 9 украинцев. Состояние пострадавших средней и легкой тяжести", - говорится в информации.

По данным облгосадминистрации, всего в развлекательном заведении находилось около 152 человек. Причина отравления людей, фамилии лиц устанавливаются.

Как сообщалось, 25 июля управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА сообщило, что 13 человек, в том числе 11 иностранцев попали в больницу с пищевым отравлением. Все отравившиеся отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" в с.Красноилье Верховинского района.

По состоянию на день количество отравившихся возросло до 16 человек. Также стало известно, что по данному факту полиция начала уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил".

"В прикарпатском городке Верховина с подозрениями на отравление госпитализированы 13 пострадавших, из них 11 иностранцев. По данному факту полиция начала уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В полиции проинформировали, что согласно сообщению медработников Верховинской центральной районной больницы, количество обратившихся к ним за помощью уже выросло до 16 человек, им диагностирован острый гастроэнтероколит (подозрение на пищевое отравление). На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

"Как предварительно установлено, группа лиц, которая заехала в оздоровительное заведение с.Красноилье Верховинского района 22 июля, из продуктов привезенных с собой, самостоятельно приготовила кондитерское изделие и употребила его. Как следствие, в медучреждение за медицинской помощью с жалобами на острую боль в брюшной полости обратилось 16 человек, 13 из которых госпитализованы. Среди них – 7 граждан Республики Польша, 4 - Германии, 2 – украинца", - сообщили в полиции.