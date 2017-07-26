Более 4 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во время проведения массовых мероприятий 26-28 июля в Киеве – полиция

Свыше 4 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану правопорядка в столице во время проведения массовых мероприятий в период 26-28 июля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Охрану общественного порядка во время массовых мероприятий в столице с 26 по 28 июля 2017 года будут обеспечивать более 4 000 правоохранителей Национальной гвардии и Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Фейсбук.

Согласно сообщению отдела коммуникации Киевской полиции, 26 июля состоится футбольный матч "Динамо" (Киев) – "Янг Бойз" (Берн, Швейцария).

"26 июля 2017 в городе Киеве, на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Лиги чемпионов УЕФА между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Янг Бойз" (Берн, Щвейцария). Для охраны общественного порядка будет привлекаться более 1300 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении на официальной странице Киевской полиции в Фейсбук.

Согласно сообщению Патриарха Киевского и Всей Руси Филарета в Киевскую городскую государственную администрацию, 28 июля состоится торжественный молебен и Крестный ход от Владимирского кафедрального собора к парку "Владимирская горка".

Кроме того, на 27 июля запланирован крестный ход Московского патриархата от парка "Владимирская горка" к Киево-Печерской лавре, на 28 – торжественная литургия в Киево-Печерской лавре.

"Наряды управлений полиции будут отслеживать прибытие участников религиозных мероприятий, проводить с ними профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений, докладывать дежурному по Главному управлению об их перемещении городским общественным транспортом", - передает пресс-служба слова начальника ГУНП в г.Киеве Андрея Крищенко.

Для охраны и обеспечения общественного порядка на мероприятиях 27-28 июля в Киеве будет привлечено порядка 3 000 правоохранителей, работающих в усиленном режиме.